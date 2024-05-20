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Yargı'nın Ceylin'i evleniyor mu? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım açıklama yaptı!

Yargı dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren oyuncu Pınar Deniz, başarılı oyunculuğunun yanı sıra aşk hayatıyla da adından söz ettiriyor. Meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ve bu yaz evlenecekleri konuşulan Pınar Deniz son olarak Cannes'a giden isimler arasında yerini aldı. Ünlü oyuncu verdiği röportajda evlilikle açıklamalarda bulundu. Peki, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yaza evleniyor mu? İşte o açıklama!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 09:04
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Yargı’nın Ceylin’i evleniyor mu? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım açıklama yaptı!

Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Wilma Elles, Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya gibi ünlü Türk yıldızlar, bu yılın Cannes Film Festivali'nde göz kamaştırdı.

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Yargı’nın Ceylin’i evleniyor mu? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım açıklama yaptı!

Yargı'nın Ceylin'i olarak bilinen Pınar Deniz, son zamanlarda aşk hayatıyla da gündemden düşmüyor.

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Yargı’nın Ceylin’i evleniyor mu? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım açıklama yaptı!

SABAH'ın haberine göre; Cannes'ta olan oyuncu geçtiğimiz gün bir röportaj verdi. Ünlü oyuncu kendisine yöneltilen evlilik sorularına samimi cevaplar verdi.

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Yargı’nın Ceylin’i evleniyor mu? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım açıklama yaptı!

"BU YAZ EVLİLİK GİBİ BİR PLANIMIZ YOK"

Kaan Yıldırım ile birlikte olan Pınar Deniz, "6 Ağustos'ta Londra'da evlenme teklifi aldığım doğru. Bu yaz evlilik gibi bir planımız yok. Her ikimiz de kariyerimizde ilerliyoruz. Kaan ile akışındayız, her an her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

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Yargı’nın Ceylin’i evleniyor mu? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım açıklama yaptı!

Pınar Deniz, bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nin onur konuğu oldu. Deniz, tercih ettiği iddialı kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.