Yargı’nın Ceylin’i evleniyor mu? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım açıklama yaptı!

"BU YAZ EVLİLİK GİBİ BİR PLANIMIZ YOK"

Kaan Yıldırım ile birlikte olan Pınar Deniz, "6 Ağustos'ta Londra'da evlenme teklifi aldığım doğru. Bu yaz evlilik gibi bir planımız yok. Her ikimiz de kariyerimizde ilerliyoruz. Kaan ile akışındayız, her an her şey olabilir" ifadelerini kullandı.