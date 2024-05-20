20 Mayıs 2024, Pazartesi
Yargı'nın Ceylin'i evleniyor mu? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım açıklama yaptı!
Yargı dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren oyuncu Pınar Deniz, başarılı oyunculuğunun yanı sıra aşk hayatıyla da adından söz ettiriyor. Meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ve bu yaz evlenecekleri konuşulan Pınar Deniz son olarak Cannes'a giden isimler arasında yerini aldı. Ünlü oyuncu verdiği röportajda evlilikle açıklamalarda bulundu. Peki, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yaza evleniyor mu? İşte o açıklama!
Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 09:04
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