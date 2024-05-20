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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin enkazına ulaşıldı!

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Giriş: 20.05.2024 08:16
Güncelleme:20.05.2024 08:16
İran devlet televizyonu, Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından bulunan Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurdu.
İşte enkazdan ilk görüntüler
İşte enkazdan ilk görüntüler
Reisi hayatını kaybetti!
Reisi hayatını kaybetti!
Akıncı İHA İran’da Reisi’yi arıyor! İşte ilk görüntüler...
Akıncı İHA İran'da Reisi'yi arıyor! İşte ilk görüntüler...
İşte arama çalışmalarındaki zorlu koşullar
İşte arama çalışmalarındaki zorlu koşullar
Düşen helikopterde ilk temas!
Düşen helikopterde ilk temas!
Reisi’nin helikopteri kaza yaptı
Reisi’nin helikopteri kaza yaptı
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