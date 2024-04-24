WhatsApp İsrail’e veri mi sağlıyor? Gazze’deki katliamlarda WhatsApp izi

Mesajlaşma programı Whatsapp'in İsrail'in yapay zeka sistemine katliamlar için veri paylaştığı iddia edildi. Whatsapp'ten gelen konum bilgileri İsrail ordusu tarafından evlere saldırılar yapmak için kullanılıyor. Meta ise iddiaları reddediyor.

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