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WhatsApp İsrail’e veri mi sağlıyor? Gazze’deki katliamlarda WhatsApp izi

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 24.04.2024 12:01
Mesajlaşma programı Whatsapp'in İsrail'in yapay zeka sistemine katliamlar için veri paylaştığı iddia edildi. Whatsapp'ten gelen konum bilgileri İsrail ordusu tarafından evlere saldırılar yapmak için kullanılıyor.  Meta ise iddiaları reddediyor.
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Gazze’deki katliamlarda WhatsApp izi
Gazze’deki katliamlarda WhatsApp izi
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