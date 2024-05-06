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Londra’nın Müslüman belediye başkanı Sadık Han seçimi 3. kez kazandı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 06.05.2024 10:52
İngiltere'de yerel seçimlerin en kritik dönemeci olan Londra'ya ilişkin sonuçlar belli oldu. Başkentte iki dönemdir belediye başkanlığı yapan, İşçi Partisi'nin Müslüman adayı Sadık Han üçüncü kez seçildi. Zafer konuşmasında Sunak hükümetini hedef alan han, “Değişim” mesajı verdi.
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