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Ukrayna’nın NATO açıklamasına Putin’den tepki: Bizi çocuk gibi kandırdılar

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Giriş: 16.06.2021 09:50
Güncelleme:16.06.2021 09:51
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ülkesinin NATO’ya katılacağına ilişkin açıklamaları, Putin'in tepkisine neden oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD’nin NATO’yu Doğu'ya doğru genişletmeme sözünü hatırlatarak, "Bizi çocuk gibi kandırdılar. Her şeyi kağıda dökmek lazım" dedi.
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