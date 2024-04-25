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İsrailli bakan Ben Gvir'e İsrailliler saldırdı! İnsanlara selamlamaya çalışan bakana protestocular saldırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.04.2024 00:17
Güncelleme:25.04.2024 00:26
Başkent Tel Aviv'de İsrailliler Hamas ile esir takası için eylem yapıyordu. Gazze'de herkesin sivil asker ayırt edilmeksizin hedef alınmasını savunan İsrail İç Güvenlik Bakanı Ben Gvir de eylem alanındaydı. Arabanın üzerine çıkarak insanları selamlamaya çalışan bakana protestocular saldırdı. Korumalar son anda Ben Gvir'i makam aracına bindirmeyi başardı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İşte detaylar…
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