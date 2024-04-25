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Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeşil sahalarda! Futbol yıldızlarıyla sahaya çıktı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 25.04.2024 10:10
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çocuk sağlığı yardım kuruluşuna para toplamak için futbol efsaneleriyle sahaya çıktı. O maçı A Haber ekranlara getirdi.
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