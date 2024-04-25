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İniş yapan uçağın zor anları! Yolcu uçağında korku dolu anlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.04.2024 09:59
Amerika Birleşik Devletleri'nde zorunlu iniş yapan yolcu uçağında yaşananlar kameralara yansıdı. Pilotların ilk denemesi başarısız oldu. Uçak sert bir şekilde zemine temas etti ardından yeniden havalandı. İşte o anlar...
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Yolcu uçağında korku dolu anlar
Yolcu uçağında korku dolu anlar
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