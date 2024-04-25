İniş yapan uçağın zor anları! Yolcu uçağında korku dolu anlar

Amerika Birleşik Devletleri'nde zorunlu iniş yapan yolcu uçağında yaşananlar kameralara yansıdı. Pilotların ilk denemesi başarısız oldu. Uçak sert bir şekilde zemine temas etti ardından yeniden havalandı. İşte o anlar...

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