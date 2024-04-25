25 Nisan 2024, Perşembe
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İran Suriye'den çekildi mi? Fransız haber ajansı: İranlı komutanlar Suriye'yi terk etti
Şam'daki İran konsolosluk binasının vurulmasının ardından İran ve İsrail arasında ipler gerildi. Karşılıklı saldırıların ardından ise önemli bir gelişme yaşandı. Fransız haber ajansı AFP, İran'ın Suriye'deki güçlerini geri çektiğini duyurdu. Ayrıntıları Tahran'da bulunan A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.