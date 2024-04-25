25 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İran Suriye'den çekildi mi? Fransız haber ajansı: İranlı komutanlar Suriye'yi terk etti

İran Suriye'den çekildi mi? Fransız haber ajansı: İranlı komutanlar Suriye'yi terk etti

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2024 15:55
Şam'daki İran konsolosluk binasının vurulmasının ardından İran ve İsrail arasında ipler gerildi. Karşılıklı saldırıların ardından ise önemli bir gelişme yaşandı. Fransız haber ajansı AFP, İran'ın Suriye'deki güçlerini geri çektiğini duyurdu. Ayrıntıları Tahran'da bulunan A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran Suriye’den çekildi mi?
İran Suriye'den çekildi mi?
Macron’a konuşması sırasında protesto!
Macron'a konuşması sırasında protesto!
ABD’de üniversiteler Gazze için ayakta!
ABD’de üniversiteler Gazze için ayakta!
Venedik’e günlük girişler artık ücretli!
Venedik'e günlük girişler artık ücretli!
Venedik’e günlük girişler artık ücretli
Venedik'e günlük girişler artık ücretli
Futbol yıldızlarıyla sahaya çıktı
Futbol yıldızlarıyla sahaya çıktı
Yolcu uçağında korku dolu anlar
Yolcu uçağında korku dolu anlar
Biden komutları da okudu
Biden komutları da okudu
Turist vizesiyle gitti! Katil ordusuna katıldı
Turist vizesiyle gitti! Katil ordusuna katıldı
Filistin için eylem yapan öğrencilere ABD’de polis şiddeti!
Filistin için eylem yapan öğrencilere ABD'de polis şiddeti!
İsrailli bakan Ben Gvir’e İsrailliler saldırdı!
İsrailli bakan Ben Gvir'e İsrailliler saldırdı!
İsrail’in hava saldırılarında 70 esir öldü
"İsrail’in hava saldırılarında 70 esir öldü"
Daha Fazla Video Göster