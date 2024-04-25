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Macron'a konuşması sırasında protesto! Fransız gençler Filistin'e destek için bir araya geldi

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 25.04.2024 15:48
Son dakika haberleri… Fransa'da Filistin destekçileri bu kez Cumhurbaşkanı Macron'un konuşma yaptığı Sorbonne Üniversitesi'nin önünde destek gösterisi düzenledi.
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