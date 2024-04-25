25 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD’de üniversiteler Gazze için ayakta! Gösterilere sert müdahale

ABD’de üniversiteler Gazze için ayakta! Gösterilere sert müdahale

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2024 14:51
Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail aleyhtarı öğrenci protestoları büyüyor. Columbia Üniversitesi'nde başlayan gösteriler, bir çok üniversiteye yayıldı. Teksas'ta polis öğrencilere orantısız güç uyguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’de üniversiteler Gazze için ayakta!
ABD’de üniversiteler Gazze için ayakta!
Venedik’e günlük girişler artık ücretli!
Venedik'e günlük girişler artık ücretli!
Venedik’e günlük girişler artık ücretli
Venedik'e günlük girişler artık ücretli
Futbol yıldızlarıyla sahaya çıktı
Futbol yıldızlarıyla sahaya çıktı
Yolcu uçağında korku dolu anlar
Yolcu uçağında korku dolu anlar
Biden komutları da okudu
Biden komutları da okudu
Turist vizesiyle gitti! Katil ordusuna katıldı
Turist vizesiyle gitti! Katil ordusuna katıldı
Filistin için eylem yapan öğrencilere ABD’de polis şiddeti!
Filistin için eylem yapan öğrencilere ABD'de polis şiddeti!
İsrailli bakan Ben Gvir’e İsrailliler saldırdı!
İsrailli bakan Ben Gvir'e İsrailliler saldırdı!
İsrail’in hava saldırılarında 70 esir öldü
"İsrail’in hava saldırılarında 70 esir öldü"
Londra’da kaçan Kraliyet atları ortalığı birbirine kattı: 4 yaralı
Londra’da kaçan Kraliyet atları ortalığı birbirine kattı: 4 yaralı
O pişirdi, milyonlar onu izledi
O pişirdi, milyonlar onu izledi
Daha Fazla Video Göster