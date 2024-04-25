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Venedik'e günlük girişler artık ücretli! 5 Euro giriş ücreti uygulaması bugün başladı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 25.04.2024 13:32
İtalya'nın turistik kenti Venedik'te günlük girişler paralı hale geldi. Aşırı turist sayısını azaltarak şehrin üzerindeki baskıyı hafifletmek için yürürlüğe konan uygulama bugün başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'dan aktardı.
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Venedik’e günlük girişler artık ücretli!
Venedik'e günlük girişler artık ücretli!
Venedik’e günlük girişler artık ücretli
Venedik'e günlük girişler artık ücretli
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