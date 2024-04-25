25 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Filistin için eylem yapan öğrencilere ABD'de polis şiddeti!

Filistin için eylem yapan öğrencilere ABD'de polis şiddeti!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2024 01:41
ABD'nin Teksas eyaltinde bulunan Teksas Üniversitesinin Austin yerleşkesinde, öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek gösterisine güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu, birçok öğrenci gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Filistin için eylem yapan öğrencilere ABD’de polis şiddeti!
Filistin için eylem yapan öğrencilere ABD'de polis şiddeti!
İsrailli bakan Ben Gvir’e İsrailliler saldırdı!
İsrailli bakan Ben Gvir'e İsrailliler saldırdı!
İsrail’in hava saldırılarında 70 esir öldü
"İsrail’in hava saldırılarında 70 esir öldü"
Londra’da kaçan Kraliyet atları ortalığı birbirine kattı: 4 yaralı
Londra’da kaçan Kraliyet atları ortalığı birbirine kattı: 4 yaralı
O pişirdi, milyonlar onu izledi
O pişirdi, milyonlar onu izledi
Sığınmacılara insanlık dışı muamele
Sığınmacılara insanlık dışı muamele
Almanya ile Çin arasında casus krizi!
Almanya ile Çin arasında casus krizi!
Aliyev’den Ermenistan silahlandırılıyor çıkışı: Sessiz kalmayız
Aliyev’den Ermenistan silahlandırılıyor çıkışı: Sessiz kalmayız
Kum fırtınası! Görüş mesafesi sıfıra bindi
Kum fırtınası! Görüş mesafesi sıfıra bindi
Helikopterle havada çarpıştı
Helikopterle havada çarpıştı
İran’dan İsrail’e tehdit!
İran'dan İsrail'e tehdit!
Gazze’deki katliamlarda WhatsApp izi
Gazze’deki katliamlarda WhatsApp izi
Daha Fazla Video Göster