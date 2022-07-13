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Teksas katliamının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgana 77 dakika sonra müdahale edilmişti

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Giriş: 13.07.2022 09:17
ABD'de 19 çocuk ve 2 öğretmenin hayatını kaybettiği Teksas'taki ilkokul katliamına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırganın okula girişi ve güvenlik güçlerinin olaya dakikalar sonra müdahalesi görüntülere yansıdı.

ABD'deki okul katliamından yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin geciken müdahalesi nedeniyle tepkilere yol açan saldırı, ülkenin Teksas eyaletinde yaşanmıştı.

O anlara ilişkin paylaşılan görüntülerde, 18 yaşındaki Salvador Ramos'un yarı otomatik bir tüfekle Robb İlkokuluna girdiği görülüyor.

Daha sonra silah, 2 dakika boyunca peş peşe ateşleniyor.

Olayın üzerinden 77 dakika geçtikten sonra müdahaleye geçen polisler, 19 çocuk ve 2 öğretmenin ölümünün sorumlusu olarak tutuluyordu.

Uvalde okul bölgesi polis şefi, saldırının ardından açığa alınmıştı.

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