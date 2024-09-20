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Hizbullah'tan İsrail'e yeni saldırı! İşte vurulan hedefler

Hizbullah'tan İsrail'e yeni saldırı! İşte vurulan hedefler

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 14:54
İsrail'in dün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıların ardından Hizbullah güçleri İsrail'in kuzeyinde bulunan Golan Tepeleri, Yukarı Celile ve Safed'e çok sayıda roket atıldı. İsrail de Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere yeni hava saldırıları düzenledi.
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