Hizbullah'tan İsrail'e yeni saldırı! İşte vurulan hedefler

İsrail'in dün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıların ardından Hizbullah güçleri İsrail'in kuzeyinde bulunan Golan Tepeleri, Yukarı Celile ve Safed'e çok sayıda roket atıldı. İsrail de Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere yeni hava saldırıları düzenledi.

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