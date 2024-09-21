21 Eylül 2024, Cumartesi
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İsrail Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından İbrahim Akil'i Beyrut'ta öldürdü!
7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistinlilere yönelik zulmünü şiddetlendiren işgalci İsrail, iki haftadır Lübnan'a yönelik yoğun bombardımanlarını sürdürüyor. İsrail'in dış istihbarat birimi MOSSAD'ın operasyonuyla Hizbullah üyelerinin telsizlerinin patlatılması sonucu örgüt içerisindeki dağılma devam ederken, birkaç ay arayla üst düzey iki komutanın öldürülmesi de lider Hasan Nasrallah'ı yalnızlığa itiyor. Bugün Beyrut'ta İsrail'e ait F-35 savaş uçaklarının hava saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Hizbullah Komutanı İbrahim Akil, 1980'li yılların başından itibaren örgütün en önemli isimlerinden biri olarak biliniyordu.