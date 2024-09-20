İşgalci İsrail askerleri Filistinli şehitleri çatıdan attı!

Geçtiğimiz günlerde İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinin Kabatiya beldesine düzenlenlediği baskında bir evi kuşattı ve 3 Filistinliyi şehit etti. Sosyal medyada yer alan görüntüde Askerlerden birinin ölen Filistinlinin cenazesini tekmeleyerek çatının kenarına ittiği ve daha sonra gelen bir diğer İsrailli askerin Filistinlinin naaşını çatıdan aşağı attığı görüldü. Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri 3 Filistinlinin cenazesini bulundukları evin çatısından aşağı attığı daha sonra askeri bir buldozerin metal pençe aparatını kullanarak çatıdan attıkları cesetleri kaldırdığı bilgisini aktardı. İşte o görüntüler...

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