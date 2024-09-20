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Hizbullah’tan İsrail’e katyuşa füzeli saldırı

Hizbullah’tan İsrail’e katyuşa füzeli saldırı

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 15:22
İsrail-Lübnan hattında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hizbullah 7 ayrı saldırıda 150’e yakın füzeyi İsrail’e gönderdi. Saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi. İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları da sürüyor. Detayları Tel Aviv’de bulunan A Haber muhabiri İslim İstanbullu anlattı.
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