Hizbullah’tan İsrail’e katyuşa füzeli saldırı

İsrail-Lübnan hattında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hizbullah 7 ayrı saldırıda 150’e yakın füzeyi İsrail’e gönderdi. Saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi. İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları da sürüyor. Detayları Tel Aviv’de bulunan A Haber muhabiri İslim İstanbullu anlattı.

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