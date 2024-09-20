20 Eylül 2024, Cuma
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Yunanistan'ın umudu Fransa: 4. fırkateyni almak istiyoruz
Yunanistan, Türkiye'nin savunma sanayii atılımları karşısında Batı'dan medet umuyor. Atina yönetimi son olarak çareyi Fransa'da buldu. Yunan Savunma Bakanı Dendias, Fransa'dan Belharra sınıfı fırkateyn almak için görüşmelere başlamak istediklerini açıkladı. Ayrıntılar A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.