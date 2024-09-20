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Yunanistan'ın umudu Fransa: 4. fırkateyni almak istiyoruz

Yunanistan'ın umudu Fransa: 4. fırkateyni almak istiyoruz

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 15:47
Yunanistan, Türkiye'nin savunma sanayii atılımları karşısında Batı'dan medet umuyor. Atina yönetimi son olarak çareyi Fransa'da buldu. Yunan Savunma Bakanı Dendias, Fransa'dan Belharra sınıfı fırkateyn almak için görüşmelere başlamak istediklerini açıkladı. Ayrıntılar A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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