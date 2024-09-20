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Katil İsrail sivilleri hedef almaya devam ediyor!

Katil İsrail sivilleri hedef almaya devam ediyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 20:26
İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Gazze Şeridi’nde 350 gündür saldırılarını sürdüren İsrail, sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. İsrail ordusu bugün kanlı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Güneydeki Refah kentine bağlı Mesbah bölgesinde sivillerin sığındığı 2 binaya düzenlenen saldırıda 3’ü çocuk 13 sivil hayatını kaybetti.
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