Amerikalı kadınların İsrail nefreti! Netanyahu’yu görünce televizyonu parçaladılar

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Filistin destekçisi bir aile, soykırımcı İsrail'in başbakanı Netanyahu'ya olan nefretlerini parodi bir video çekerek dışa vurdu. Eline aldığı beyzbol sopasıyla ekrandaki Katil Netanyahu'yu parçalayan kadınların videosu, 'Nehirden denize özgür Filistin' sloganıyla paylaşılarak kısa sürede çok kez izlendi. Müslüman ülkelerin yanı sıra gayrimüslim Batı ülkelerinde de barbar İsrail'e yönelik tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Sosyal medyada kullanıcılar, farklı içerikler üreterek bu tepkiyi duyarlı olmayan insanlara da yaymaya çalışıyor.

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