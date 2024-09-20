Hizbullah'tan İsrail'e misilleme saldırısı gerçekleştir. Saldırıda F-35 uçağının yerleşim bölgesini iki kez hedef aldığı iddia edildi. Hizbullah yaptığı açıklamada "İsrail'in kuzeyindeki ana istihbarat karargahını vurduk." ifadelerini kullanadı.

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