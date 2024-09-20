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Hizbullah'tan İsrail'e misilleme!

Hizbullah'tan İsrail'e misilleme!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 18:29
Hizbullah'tan İsrail'e misilleme saldırısı gerçekleştir. Saldırıda F-35 uçağının yerleşim bölgesini iki kez hedef aldığı iddia edildi. Hizbullah yaptığı açıklamada "İsrail'in kuzeyindeki ana istihbarat karargahını vurduk." ifadelerini kullanadı.
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Hizbullah’tan İsrail’e misilleme!
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