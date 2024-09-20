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İsrail Beyrut’un güneyini vurdu! Golan tepeleri, yukarı celile ve Safed'e çok sayıda roket atıldı

İsrail Beyrut’un güneyini vurdu! Golan tepeleri, yukarı celile ve Safed'e çok sayıda roket atıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 19:00
İsrail- Lübnan hattında karşılıklı saldırılarla gerilim tırmanıyor. İsrail Lübnan’ı bombalıyor. Hizbullah ise füzelerle karşılık veriyor. A Haber muhabiri İslim İstanbullu ve kameraman Ertan Tuna son durum aktardı.
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