20 Eylül 2024, Cuma
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İsrail-Lübnan savaşı! Uzman isimler A Haber’de
İsrail ile Lübnan Hizbullah’ı arasında yaşanan çatışmalar dünden beri devam ediyor. İsrail’in çağrı ve telsizleri patlatmasında sonra Hizbullah lideri Nasrallah konuşma yaparken İsrail havadan bombardıman yaptı. Hizbullah ise dün akşam saatlerinden itibaren İsrail’in kuzeyindeki hedefleri vuruyor. Son olarak Hizbullah 150’ye yakın katyuşa füzelerini ateşledi. İsrail ise Hizbullah’ın tesislerinin olduğu Dahiye semtinde bir binayı hedef aldı. Bölgedeki gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.