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Boris Fırtınası İtalya’yı vurdu: Binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi

Boris Fırtınası İtalya’yı vurdu: Binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 22:04
Orta Avrupa’da en az 24 kişinin ölümüne neden olan Boris Fırtınası İtalya’ya ulaştı. Kuzey İtalya’da şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara dönüşürken, yaklaşık bin kişi evlerinden tahliye edildi. Başbakanlık Sivil Savunma Departmanı da Emilia-Romagna Bölgesi için bugünün ardından yarın da aşırı yağış olabileceği gerekçesiyle ‘kırmızı’ alarm verdi.
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