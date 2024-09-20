Boris Fırtınası İtalya’yı vurdu: Binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi

Orta Avrupa’da en az 24 kişinin ölümüne neden olan Boris Fırtınası İtalya’ya ulaştı. Kuzey İtalya’da şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara dönüşürken, yaklaşık bin kişi evlerinden tahliye edildi. Başbakanlık Sivil Savunma Departmanı da Emilia-Romagna Bölgesi için bugünün ardından yarın da aşırı yağış olabileceği gerekçesiyle ‘kırmızı’ alarm verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN