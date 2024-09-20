20 Eylül 2024, Cuma
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Gazze’de ateşkes ümidi tükeniyor!
Gazze'de ateşkes görüşmeleri çöktü. Amerikalı yetkililere göre Biden'ın görev süresinin sonuna kadar da biz uzlaşı çıkması ihtimali çok düşük. İsrail radyosu ise, Hamas'ın lider kadrosunun Gazze'yi terk etmesi karşılığında Filistinli mahkumların serbest kalacağı bir plan sunulacağını duyurdu.