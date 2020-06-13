13 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Son dakika: ABD'de coronavirüs aşısıyla ilgili flaş gelişme! Başlıyor... |Video

Son dakika: ABD'de coronavirüs aşısıyla ilgili flaş gelişme! Başlıyor... |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.06.2020 15:00
Güncelleme:13.06.2020 15:00
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 619 bin 198'e ulaştı. Öte yandan corona virüs aşısı ile ilgili yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Aşıya resmen onay çıktı! Corona virüs aşısı "başlıyor!" İşte detaylar...

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 619 bin 198'e ulaştı. Öte yandan corona virüs aşısı ile ilgili yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Aşıya resmen onay çıktı! Corona virüs aşısı "başlıyor!"

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
ABD'de aşıyla ilgili flaş gelişme! Başlıyor...
ABD'de aşıyla ilgili flaş gelişme! Başlıyor...
Uslanmıyorlar! Bu görüntü Çin'den
Uslanmıyorlar! Bu görüntü Çin'den
Yürekleri ısıtan görüntü
Yürekleri ısıtan görüntü
Sokak ortasında polisi yere yatırıp darp ettiler
Sokak ortasında polisi yere yatırıp darp ettiler
Uçak motosiklet test sürüşünde feci kaza
Uçak motosiklet test sürüşünde feci kaza
ABD’de yine aynı olay! Kaldırımda yürümedi diye…
ABD’de yine aynı olay! Kaldırımda yürümedi diye…
Sel suları 4 katlı binayı böyle yıktı
Sel suları 4 katlı binayı böyle yıktı
Osmanlı'ya dil uzatınca sokaklar karıştı
Osmanlı'ya dil uzatınca sokaklar karıştı
Ermeni sunucu Türkiye'ye hakaret edince Lübnanlılar sokaklara döküldü: Türk bayraklarıyla protesto ettiler
Ermeni sunucu Türkiye'ye hakaret edince Lübnanlılar sokaklara döküldü: Türk bayraklarıyla protesto ettiler
Gaz kuyusu yandı! Binlerce kişi...
Gaz kuyusu yandı! Binlerce kişi...
Yumurta büyüklüğünde yağdı
Yumurta büyüklüğünde yağdı
Rusya'da korkulan oldu
Rusya'da korkulan oldu
Daha Fazla Video Göster