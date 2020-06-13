Son dakika: ABD'de coronavirüs aşısıyla ilgili flaş gelişme! Başlıyor... |Video

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 619 bin 198'e ulaştı. Öte yandan corona virüs aşısı ile ilgili yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Aşıya resmen onay çıktı! Corona virüs aşısı "başlıyor!" İşte detaylar...

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 619 bin 198'e ulaştı. Öte yandan corona virüs aşısı ile ilgili yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Aşıya resmen onay çıktı! Corona virüs aşısı "başlıyor!"