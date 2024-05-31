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Kuzey Kore’den güç gösterisi! Kim Jong Un tatbikata eşlik etti

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 31.05.2024 16:16
Kuzey Kore, Güney Kore'ye karşı güç gösterisi yaptı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un yönetiminde 18 füzenin ateşlendiği bir atış tatbikatı gerçekleştirildi. Kim Jong-Un, başarılı geçen tatbikat için "Savaşta düşmanlarımız bununla karşılaşacak" ifadesini kullandı.
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