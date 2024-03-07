Öğrenci bayıldı! Cumhurbaşkanı Milei oralı olmadı

Arjantin'de Cumhurbaşkanı Milei'nin konuşması sırasında bir öğrenci bayıldı. Milei yardım etmek bir yana, önceki konuşmalarında bayılan öğrenciyi hatırlatıyor. "Bir tane daha mı?" ifadelerini kullanıyor. O anlar kameraya bakın nasıl yansıdı.

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