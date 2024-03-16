16 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları New York metrosunda korku dolu anlar

New York metrosunda korku dolu anlar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.03.2024 12:43
Güncelleme:16.03.2024 12:54
Amerika Birleşik Devletleri'nin new york eyaletinde metroda korku dolu anlar yaşandı. 2 yolcu arasında başlayan tartışmada silahlar konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
New York metrosunda korku dolu anlar
New York metrosunda korku dolu anlar
Katil İsrail’in hesapları bitmiyor! Şimdi de...
Katil İsrail'in hesapları bitmiyor! Şimdi de...
Hollanda işgalci İsrail’e F-35 parçası gönderecek mi? İsrail yasağı çiğnenecek mi?
Hollanda işgalci İsrail’e F-35 parçası gönderecek mi? İsrail yasağı çiğnenecek mi?
İsrail Hamas’ın teklifini reddetti!
İsrail Hamas’ın teklifini reddetti!
Sahura kalkan sivilleri katlettiler
Sahura kalkan sivilleri katlettiler
Harvard profesörü Müslüman oldu!
Harvard profesörü Müslüman oldu!
Fransa’da ölümlü kazanın yeni görüntüsü!
Fransa’da ölümlü kazanın yeni görüntüsü!
Hamas ateşkes şartlarını sundu!
Hamas ateşkes şartlarını sundu!
Polis tatbikatında patlama! Ortalık kan gölü
Polis tatbikatında patlama! Ortalık kan gölü
Korkunç gerçek yıllar sonra ortaya çıktı
Korkunç gerçek yıllar sonra ortaya çıktı
Titanik yeniden inşa ediliyor
Titanik yeniden inşa ediliyor
Rusya sandık başına gidiyor
Rusya sandık başına gidiyor
Daha Fazla Video Göster