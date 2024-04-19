NATO’dan Karadeniz’de bir hamle daha! Bulgaristan’da 5 bin asker kapasiteli yeni karargah

Rusya'nın Ukrayna'da ilerlemesi NATO'yu alarma geçirdi. Karadeniz'de güvenliğini sağlamak isteyen NATO, bu kez de Bulgaristan'da yeni bir askeri karargah açacak. Detayları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı Sofya'dan aktardı.

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