19 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları NATO’dan Karadeniz’de bir hamle daha! Bulgaristan’da 5 bin asker kapasiteli yeni karargah

NATO’dan Karadeniz’de bir hamle daha! Bulgaristan’da 5 bin asker kapasiteli yeni karargah

Pınar Özenç
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.04.2024 15:32
Rusya'nın Ukrayna'da ilerlemesi NATO'yu alarma geçirdi. Karadeniz'de güvenliğini sağlamak isteyen NATO, bu kez de Bulgaristan'da yeni bir askeri karargah açacak. Detayları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı Sofya'dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
NATO’dan Karadeniz’de bir hamle daha!
NATO’dan Karadeniz’de bir hamle daha!
A Haber Tahran sokaklarında…
A Haber Tahran sokaklarında…
Dünya gece yapılan saldırıyı konuşuyor!
Dünya gece yapılan saldırıyı konuşuyor!
ABD’den Filistin’in BM’ye tam üyelik talebine veto!
ABD'den Filistin'in BM'ye tam üyelik talebine veto!
ABD’den Refah katliamına onay!
ABD'den Refah katliamına onay!
Katil Netanyahu ve 2 bakanı tutuklanacak mı?
Katil Netanyahu ve 2 bakanı tutuklanacak mı?
Katil İsrail’den Batı Şeria’ya saldırı!
Katil İsrail'den Batı Şeria'ya saldırı!
Filistinli çocuklar çadırda hafızlık dersi alıyor
Filistinli çocuklar çadırda hafızlık dersi alıyor
Yılan maçtaki hakemi soktu
Yılan maçtaki hakemi soktu
İranlılar İsrail’e saldırı hakkında ne diyor?
İranlılar İsrail’e saldırı hakkında ne diyor?
İsrail misillemeyi askıya mı aldı?
İsrail misillemeyi askıya mı aldı?
Malezya’da MOSSAD’a ağır darbe!
Malezya’da MOSSAD’a ağır darbe!
Daha Fazla Video Göster