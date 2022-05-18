18 Mayıs 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
NATO neden İsveç ve Finlandiya’yı istiyor? İki ülke teröristleri iade teröristleri iade etmeden onay yok
İsveç ve Finlandiya'nın varlığı NATO'yu ne kadar güçlendirir? Bu soruya yanıt askeri anlamda verilecekse aslında pek de bir destekleri olmayacak ancak amaç Rusya'yı rahatsız etmek ise tam da bu konuda devreye giriyorlar. Çünkü NATO, genişleteceği sınırlar sayesinde Rusya'nın hemen dibinde üs kurabilecek ama bu senaryo Türkiyesiz olmaz. Türkiye'nin şartıysa tek. Teröristlerin iade edilmesi.