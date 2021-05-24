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Koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptılar

İHA
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Giriş: 24.05.2021 15:41
Güncelleme:24.05.2021 15:50
Son dakika dünya haberleri... Hindistan’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu etkinliklerin yasaklanması nedeniyle bir çift uçakta düğün yaptı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka rekoru kıran Hindistan'da alınan karantina kararları halkı farklı çözümlere yöneltti. Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Madurai kentinde yaşayan bir çift, Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak için kiraladıkları yolcu uçağında düğün yaptı. Madurai-Bangalore kentine giden uçakta yapılan düğüne 161 kişi katıldı. İki saat süren düğünde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.


Hindistan'a, Covid-19 salgını nedeniyle, birçok eyalet ve şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Salgınla mücadele kapsamında düğün gibi toplu etkinlikler ise sınırlı konuk sayısıyla yapılıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

CAN KAYBI SAYISI 300 BİNİ GEÇTİ
Hindistan'da son 24 saatte 4 bin 455 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 303 bin 751'e ulaştı. Son 24 saatte 222 bin 315 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede toplam vaka sayısı ise 26 milyon 752 bin 447 olarak açıklandı.

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