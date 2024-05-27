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Refah'ta İsrail-Mısır çatışması! Sınır kapısındaki çatışmada 1 Mısır askeri öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2024 18:40
Gazze'nin en güneyindeki Refah Kapısı'nı işgal eden İsrail ordusu ile sınırın karşı tarafındaki mısır askerleriyle çatışma çıktı. İsrail basını, bir mısırlı askerin çatışmada öldürüldüğünü duyurdu. İşte detaylar…
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