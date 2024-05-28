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Uzaydan görünen katliam! Umutların ve hayallerin ışığı söndü

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 09:08
Geceleri uzaydan görülen şehirlerin görüntü eşsiz bir manzara sunarken Gazze'de yaşanan katliamla umutların ve hayallerin ışığı söndü.
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