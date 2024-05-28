28 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Filenin Sultanı Zehra Güneş'in eski sevgilisi bakın kim! Evliliğin eşiğinden dönmüşler! Aralarında 23 cm boy farkı...

Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş, hem milli takıma dair hem de yaşadığı sakatlıkla ilgili açıklamalarla gündeme gelmişti. Kariyerindeki başarılarla dikkat çeken milli voleybolcu, bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu. Sporcu kimliğiyle öne çıkan Güneş'in eski sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Güneş'in evliliğin eşiğinden döndüğü eski aşkı..

Giriş Tarihi: 28.05.2024 15:30
  • 1
  • 97
Filenin Sultanı Zehra Güneş’in eski sevgilisi bakın kim! Evliliğin eşiğinden dönmüşler! Aralarında 23 cm boy farkı...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yakın takipte...

  • 2
  • 97
Filenin Sultanı Zehra Güneş’in eski sevgilisi bakın kim! Evliliğin eşiğinden dönmüşler! Aralarında 23 cm boy farkı...

VakıfBank ve Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş, Milletler Ligi ilk haftasında omuz sakatlığı nedeniyle problem yaşamıştı. Son dönemde performansıyla en çok konuşulan isimlerden biri olan 24 yaşındaki voleybolcu özel hayatıyla da konuşuluyor.

  • 3
  • 97
Filenin Sultanı Zehra Güneş’in eski sevgilisi bakın kim! Evliliğin eşiğinden dönmüşler! Aralarında 23 cm boy farkı...

Güneş'in eski sevgilisini merak edip araştıranlar ise şaşkına döndü. Milli voleybolcu, bir dönem aşk yaşadığı Eren Dişli ile evliliğin eşiğinden dönmüştü.

  • 4
  • 97
Filenin Sultanı Zehra Güneş’in eski sevgilisi bakın kim! Evliliğin eşiğinden dönmüşler! Aralarında 23 cm boy farkı...

Boyu 1.97 olan Zehra Güneş ve Eren Dişli arasındaki boy farkı, sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü. Zehra Güneş'in eski sevgilisi Eren Dişli'nin Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olduğu biliniyor. Eren Ali Dişli'nin babası Emir Dişli, Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapmıştır.

  • 5
  • 97
Filenin Sultanı Zehra Güneş’in eski sevgilisi bakın kim! Evliliğin eşiğinden dönmüşler! Aralarında 23 cm boy farkı...

Diğer yandan, Eren Dişli'nin ardından ismi Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'le anılan Güneş'in bu ilişkisi de kısa sürdü. İşte Zehra Güneş'in başta olmak üzere ünlülerin eski sevgilileri...