İsrail'in Refah'taki katliamına ünlü oyuncu Candice King'den sert tepki! "Başları kopmuş bebekler artık hepimizin çizgisi olmalı"

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran işgalci İsrail, gözünü mazlumların sığınağı olan Refah'a dikti. Katil İsrail, dün gece (26 Mayıs 2024) Filistinlilerin bulunduğu çadırları hedef alarak yeni bir katliama imza attı. Binlerce mazlum, yanarak şehit oldu. Katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de ünlü oyuncu Candice King'den geldi. King, yaptığı açıklamada,"Başları kopmuş bebekler artık hepimizin çizgisi olmalı. Eğer bu sizin çiziğiniz değilse, siz kafayı sıyırmışsınız. Ben delirmedim siz delirmişsiniz. Çünkü hiçbir şey yapmıyorsunuz ve bunun normal olduğunu düşünüyorsunuz. Siz normal davranmıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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