16 Ağustos 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kırım'daki patlamalar ne anlama geliyor?
Dünyanın gözü kulağı Rusya-Ukrayna savaşındayken, Kırım’da bir haftada 2 patlama meydana geldi. Peki, bu patlamalar ne anlama geliyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan ayrıntıları aktardı.