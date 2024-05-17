17 Mayıs 2024, Cuma
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Kassam Tugayları, İsrail tanklarını tek tek avlıyor! İşte yeni görüntüler...
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze topraklarında soykırım suçu işlerken El-Kassam Tugayları büyük bir direniş örneği gösteriyor. Hamas güçleri, İsrail askerlerinin tanklarını vurduğu görüntüleri yayınladı. Filistinli mücahitler, Siyonist katilleri tek tek hem keskin nişancı tüfekleri hem de bazukalarla avlamaya devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların, dün İsrail ordusuna ait 12 aracı vurduğu bildirildi. Öte yandan Kassam Tugayları, paylaştığı görüntülerde "Cibaliya'da İsrail'e ait bir mevzi ile tankı hedef aldık" ifadelerini kullandı. Yayınlanan görüntülerde Kassam Tugayları'nın İsrail tanklarını nokta atışı ile imha ettiği görülüyor. İşte o anlar…