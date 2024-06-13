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Fenerbahçe'den kavga çıkaracak transfer! Galatasaray'ın genç yıldız adayı formayı giyiyor

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de kıyasıya rekabet içerisinde olan Galatasaray'la Fenerbahçe, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek için çalışma yürüten sarı-lacivertliler sürpriz bir hamleye imza attı. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Galatasaray'ın genç yıldız adayını renklerine bağladı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 13:07 Güncelleme: 13.06.2024 13:13
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Fenerbahçe’den kavga çıkaracak transfer! Galatasaray’ın genç yıldız adayı formayı giyiyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde harekata başladı.

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Fenerbahçe’den kavga çıkaracak transfer! Galatasaray’ın genç yıldız adayı formayı giyiyor

2 Temmuz'da sezon hazırlıklarına başlama kararı alan Portekizli teknik adam, milli takımlardaki oyuncular hariç herkesi antrenmanda görmek istedi.

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Fenerbahçe’den kavga çıkaracak transfer! Galatasaray’ın genç yıldız adayı formayı giyiyor

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerde geçtiğimiz sezon kiralık gönderilen isimler ve takımdan ayrılması beklenen isimler de kampta yer alacak.

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Fenerbahçe’den kavga çıkaracak transfer! Galatasaray’ın genç yıldız adayı formayı giyiyor

Her futbolcunun performansını bizzat görmek isteyen Mourinho, daha sonra takımdan göndermek istediği isimleri yönetime sunacak.

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Fenerbahçe’den kavga çıkaracak transfer! Galatasaray’ın genç yıldız adayı formayı giyiyor

KENT İSTİSNA OLABİLİR
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon takıma katılan ve devre arasında yabancı sınırı nedeniyle kadroya yazılamayan Ryan Kent, forma şansı bulamadı.