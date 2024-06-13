13 Haziran 2024, Perşembe
Fenerbahçe'den kavga çıkaracak transfer! Galatasaray'ın genç yıldız adayı formayı giyiyor
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de kıyasıya rekabet içerisinde olan Galatasaray'la Fenerbahçe, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek için çalışma yürüten sarı-lacivertliler sürpriz bir hamleye imza attı. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Galatasaray'ın genç yıldız adayını renklerine bağladı. İşte detaylar...
Giriş: 13.06.2024 13:07 Güncelleme: 13.06.2024 13:13
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