Fenerbahçe'den kavga çıkaracak transfer! Galatasaray'ın genç yıldız adayı formayı giyiyor

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de kıyasıya rekabet içerisinde olan Galatasaray'la Fenerbahçe, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek için çalışma yürüten sarı-lacivertliler sürpriz bir hamleye imza attı. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Galatasaray'ın genç yıldız adayını renklerine bağladı. İşte detaylar...