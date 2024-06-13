Aile hekimlerinin yazabildiği ilaç listesi güncellendi! Aile hekimleri hangi ilaçları yazabiliyor? İşte SGK ilaçların tam listesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimleri tarafından raporlu reçete edilebilir ilaç sayısının 1858'e çıkarıldığını duyurdu. Hangi ilaçların bu kapsamda olduğuna ilişkin açıklama ise SGK'dan geldi. Aile hekimleri hangi ilaçları yazabiliyor? Hangi ilaçlar ücretsiz alınabiliyor? İşte detaylar ve aile hekimlerinin yazabildiği ilaç listesi...