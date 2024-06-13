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Aile hekimlerinin yazabildiği ilaç listesi güncellendi! Aile hekimleri hangi ilaçları yazabiliyor? İşte SGK ilaçların tam listesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimleri tarafından raporlu reçete edilebilir ilaç sayısının 1858'e çıkarıldığını duyurdu. Hangi ilaçların bu kapsamda olduğuna ilişkin açıklama ise SGK'dan geldi. Aile hekimleri hangi ilaçları yazabiliyor? Hangi ilaçlar ücretsiz alınabiliyor? İşte detaylar ve aile hekimlerinin yazabildiği ilaç listesi...

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 12:18 Güncelleme: 13.06.2024 12:20
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Aile hekimlerinin yazabildiği ilaç listesi güncellendi! Aile hekimleri hangi ilaçları yazabiliyor? İşte SGK ilaçların tam listesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardıklarını ve hangi ilaçların bu kapsamda olduğuna ilişkin vatandaşlara bilgilendirme mesajları göndereceklerini bildirdi.

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Aile hekimlerinin yazabildiği ilaç listesi güncellendi! Aile hekimleri hangi ilaçları yazabiliyor? İşte SGK ilaçların tam listesi

İLAÇ SAYISINI 1858'E ÇIKARDIK
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Raporlu hastalarımızın ilaca erişimini kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun vatandaşlarımıza atacağı SMS'ler ile hangi ilaçların bu kapsama dahil olacağını bilgilendireceğiz."

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Aile hekimlerinin yazabildiği ilaç listesi güncellendi! Aile hekimleri hangi ilaçları yazabiliyor? İşte SGK ilaçların tam listesi

Peki hangi ilaçlar listede? İşte SGK'nın açıkladığı 1858 ilaç

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Aile hekimlerinin yazabildiği ilaç listesi güncellendi! Aile hekimleri hangi ilaçları yazabiliyor? İşte SGK ilaçların tam listesi
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Aile hekimlerinin yazabildiği ilaç listesi güncellendi! Aile hekimleri hangi ilaçları yazabiliyor? İşte SGK ilaçların tam listesi