13 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İsrail pazarlık kozu! Filistinli mahkumun cenazesini ailesine teslim etmiyor

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.06.2024 09:52
Katil İsrail devleti, nisan ayında hayatını kaybeden Filistinli mahkum Walid Daqqa'nın cenazesini gelecekte Hamas'la yapılacak esir takası anlaşmasında pazarlık kozu olarak kullanmak için ailesine iade edilmemesi için mahkemeye başvurdu. Öte yandan Doğu Küdüs’te yerleşimci zulmü sürüyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde 2 Filistinli bir İsrailli Yahudi yerleşimci ateş açması sonucu yaralandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail pazarlık kozu!
İsrail pazarlık kozu!
Dünyadan felaket haberleri geliyor
Dünyadan felaket haberleri geliyor
2 bin mahkum nakledildi! Bu hapishanede sadece çete üyeleri tutuluyor
2 bin mahkum nakledildi! Bu hapishanede sadece çete üyeleri tutuluyor
104 yaşındaki Filistinli A Haber’de! İşgallere, katliamlara tanıklık etti | Jadallah Türkiye bizi hayal kırıklığına uğratmadı
104 yaşındaki Filistinli A Haber'de! İşgallere, katliamlara tanıklık etti | Jadallah "Türkiye bizi hayal kırıklığına uğratmadı"
Erbil’de patlama meydana geldi!
Erbil'de patlama meydana geldi!
İtalya parlamentosunda gerilim! Yumruklar havada uçuştu
İtalya parlamentosunda gerilim! Yumruklar havada uçuştu
Filistin’deki soykırım sona ermeli!
"Filistin'deki soykırım sona ermeli!"
Başkan Erdoğan Kral 6. Felipe ile görüştü!
Başkan Erdoğan Kral 6. Felipe ile görüştü!
Hamas ateşkes teklifinde değişiklik önerdi
"Hamas ateşkes teklifinde değişiklik önerdi"
Hizbullah’tan İsrail’e 160 füzeli misilleme!
Hizbullah'tan İsrail'e 160 füzeli misilleme!
Bakan Fidan Brezilyalı mevkidaşı ile görüştü!
Bakan Fidan Brezilyalı mevkidaşı ile görüştü!
Hamas ateşkes anlaşmasına ne dedi?
Hamas ateşkes anlaşmasına ne dedi?
Daha Fazla Video Göster