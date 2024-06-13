İsrail pazarlık kozu! Filistinli mahkumun cenazesini ailesine teslim etmiyor

Katil İsrail devleti, nisan ayında hayatını kaybeden Filistinli mahkum Walid Daqqa'nın cenazesini gelecekte Hamas'la yapılacak esir takası anlaşmasında pazarlık kozu olarak kullanmak için ailesine iade edilmemesi için mahkemeye başvurdu. Öte yandan Doğu Küdüs’te yerleşimci zulmü sürüyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde 2 Filistinli bir İsrailli Yahudi yerleşimci ateş açması sonucu yaralandı.

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