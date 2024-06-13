Arefe günü oruç tutulur mu, yasak mı? Kurban Bayramı arifesinde oruca nasıl niyet edilir? 15 Haziran il il iftar ve sahur saatleri...

Kurban Bayramı heyecanı tüm Müslümanlar arasında yaşanırken, arefe günü oruç tutmanın faziletleri ve hükmü de merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamalar, bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler için yol gösterici nitelikte. Peki arefe günü oruç tutulur mu, yasak mı?