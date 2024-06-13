104 yaşındaki Filistinli A Haber'de! İşgallere, katliamlara tanıklık etti | Jadallah "Türkiye bizi hayal kırıklığına uğratmadı"

Filistinli Muhammed Jadallah, 104 yaşında. İsrail'in kurulduğu o kara günün, Nekbe'nin de şahidi oldu. Jadallah, A Haber'e konuştu. Nekbede yaşananları anlattı, Mescidi Aksa'nın büyük tehlike altında olduğunu söyledi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun özel haberi ekranlarda…

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