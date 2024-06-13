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Petrol rafinerisinde büyük yangın! Irak'ın Erbil kentindeki petrol rafinerisinde müdahale sürüyor

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 13.06.2024 11:29
Irak'ın Erbil kentinde Erbil-Gwer yolu üzerinde bulunan bir petrol rafinerisinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın saatlerdir devam ediyor. Son durumu Türkmeneli TV muhabiri Mustafa Salihi aktardı.
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Petrol rafinerisinde büyük yangın!
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