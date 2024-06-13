13 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İtalya parlamentosunda gerilim! Yumruklar havada uçuştu | O anlar kameraya böyle yansıdı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.06.2024 00:10
Güncelleme:13.06.2024 00:11
İtalya parlamentosunda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında İtalya bayrağı açarak kanun teklifine tepki gösteren Beş Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Leonardo Donno, yumruklu saldırıya uğradı. Yaşanan gerilim anları kameraya böyle yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İtalya parlamentosunda gerilim! Yumruklar havada uçuştu
İtalya parlamentosunda gerilim! Yumruklar havada uçuştu
Filistin’deki soykırım sona ermeli!
"Filistin'deki soykırım sona ermeli!"
Başkan Erdoğan Kral 6. Felipe ile görüştü!
Başkan Erdoğan Kral 6. Felipe ile görüştü!
Hamas ateşkes teklifinde değişiklik önerdi
"Hamas ateşkes teklifinde değişiklik önerdi"
Hizbullah’tan İsrail’e 160 füzeli misilleme!
Hizbullah'tan İsrail'e 160 füzeli misilleme!
Bakan Fidan Brezilyalı mevkidaşı ile görüştü!
Bakan Fidan Brezilyalı mevkidaşı ile görüştü!
Hamas ateşkes anlaşmasına ne dedi?
Hamas ateşkes anlaşmasına ne dedi?
Avrupa siyasetine aşırı sağ damgası!
Avrupa siyasetine aşırı sağ damgası!
Avrupa’da salgın alarmı!
Avrupa'da salgın alarmı!
Palma Havalimanı sular altında kaldı
Palma Havalimanı sular altında kaldı
67.5 milyon dolarlık uyuşturucu ateşe verildi
67.5 milyon dolarlık uyuşturucu ateşe verildi
Kuveyt’te apartman yangını: 39 ölü
Kuveyt'te apartman yangını: 39 ölü
Daha Fazla Video Göster