Gören telefona sarıldı! Dünya nükleer savaşın eşiğinde mi? Rusya'dan ABD'ye mesaj: Sen Ukrayna'daysan ben Küba'dayım

Rus donanmasının Kuzey Filosu’ndan 4 gemi, dün itibariyle Küba’ya ulaştı. Rus donanması Küba'da tatbikat yapacak. Savaş çıkar mı? Soğuk Savaş dönemine geri mi dönüldü? Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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