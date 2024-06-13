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Gören telefona sarıldı! Dünya nükleer savaşın eşiğinde mi? Rusya'dan ABD'ye mesaj: Sen Ukrayna'daysan ben Küba'dayım

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 12:59
Güncelleme:13.06.2024 12:59
Rus donanmasının Kuzey Filosu’ndan 4 gemi, dün itibariyle Küba’ya ulaştı. Rus donanması Küba'da tatbikat yapacak. Savaş çıkar mı? Soğuk Savaş dönemine geri mi dönüldü? Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Gören telefona sarıldı! Nükleer savaş... GÖREN TELEFONA SARILDI! NÜKLEER SAVAŞ...

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