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Gören telefona sarıldı! Dünya nükleer savaşın eşiğinde mi? Rusya'dan ABD'ye mesaj: Sen Ukrayna'daysan ben Küba'dayım

Rus donanmasının Kuzey Filosu'ndan 4 gemi, dün itibariyle Küba'ya ulaştı. Rus donanması Küba'da tatbikat yapacak. Savaş çıkar mı? Soğuk Savaş dönemine geri mi dönüldü? Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 13.06.2024 12:57 Güncelleme: 13.06.2024 13:26
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Gören telefona sarıldı! Dünya nükleer savaşın eşiğinde mi? Rusya’dan ABD’ye mesaj: Sen Ukrayna’daysan ben Küba’dayım

Dünya gündeminde Rusya'nın özellikle NATO araç gereçlerini Ukrayna'ya gönderen ve Rusya'ya yönelik saldırılarda kullanan ülkelere karşı atacağı adım konuşuluyor.

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Gören telefona sarıldı! Dünya nükleer savaşın eşiğinde mi? Rusya’dan ABD’ye mesaj: Sen Ukrayna’daysan ben Küba’dayım

ABD'NİN BURNUNUN DİBİNDE TATBİKAT

Bu adımlardan biri de Karayipler'de bulunan Rus donanması. Rusya ABD'nin burnunun dibinde Karayipler'de bir tatbikata imza atıyor. Bu da akıllara 1962 yılında Küba'da yaşanan ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki o süreci getiriyor.

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Gören telefona sarıldı! Dünya nükleer savaşın eşiğinde mi? Rusya’dan ABD’ye mesaj: Sen Ukrayna’daysan ben Küba’dayım

Soğuk Savaş döneminde sıcak savaşa dönmeye en yakın noktaydı füze krizi. Benzer bir kriz yaşanır mı? Hangi noktalarda karşı karşıya gelinebilir?

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Gören telefona sarıldı! Dünya nükleer savaşın eşiğinde mi? Rusya’dan ABD’ye mesaj: Sen Ukrayna’daysan ben Küba’dayım

Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Gören telefona sarıldı! Dünya nükleer savaşın eşiğinde mi? Rusya’dan ABD’ye mesaj: Sen Ukrayna’daysan ben Küba’dayım

Bugüne kadar olan gelişmelere baktığımızda Soğuk Savaş dönemindeki iki ülkenin birbirleriyle olan ilişkisinin aynısının tekrar gündeme geldiğini görüyoruz.


İki ülke de o dönem içerisinde bizzat karşı karşıya gelmediler sıcak bir çatışmaya girmediler.