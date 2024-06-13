Gören telefona sarıldı! Dünya nükleer savaşın eşiğinde mi? Rusya’dan ABD’ye mesaj: Sen Ukrayna’daysan ben Küba’dayım

ABD'NİN BURNUNUN DİBİNDE TATBİKAT

Bu adımlardan biri de Karayipler'de bulunan Rus donanması. Rusya ABD'nin burnunun dibinde Karayipler'de bir tatbikata imza atıyor. Bu da akıllara 1962 yılında Küba'da yaşanan ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki o süreci getiriyor.