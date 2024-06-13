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Erbil'de patlama meydana geldi! Alevler geceyi aydınlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 00:38
Güncelleme:13.06.2024 00:39
Son dakika... Erbil'deki petrol rafinerisi yangını, yoğun sıcaklığıyla bulunduğu yerden 500 metre uzağa kadar yayıldı. Yangına müdahale etmek için Erbil havaalanından itfaiye ekipleri geldi.
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