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A Haber yangın bölgesinde! Irak'ta petrol rafinerisinde patlama

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 14:27
Irak'ın Erbil kentinde bulunan bir petrol rafinerisinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın hala söndürülemedi, müdahale ise sürüyor. Son durumu Türkmeneli TV muhabiri Abdulhalik Yılmaz, A Haber canlı yayınında o noktadan aktardı.
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A Haber yangın bölgesinde
A Haber yangın bölgesinde
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