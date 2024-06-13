A Haber yangın bölgesinde! Irak'ta petrol rafinerisinde patlama

Irak'ın Erbil kentinde bulunan bir petrol rafinerisinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın hala söndürülemedi, müdahale ise sürüyor. Son durumu Türkmeneli TV muhabiri Abdulhalik Yılmaz, A Haber canlı yayınında o noktadan aktardı.

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